Amazon entre os possíveis interessados em comprar o Manchester United, avançam ingleses

A Amazon, uma das cinco maiores empresas de tecnologia em todo o Mundo, surge esta segunda-feira como uma das possíveis interessadas em comprar o Manchester United, clube liderado pela família Glazer, que no último mês anunciou a intenção de colocar o histórico emblema inglês à venda.





Contudo, de acordo com o jornal britânico 'Daily Mail', acredita-se que os Glazers estejam à espera de receber entre 6 e os 7 mil milhões de dólares (5.7 e os 6.6 mil milhões de euros) com a venda do clube, um valor que terá sido atribuído pela empresa de investimento Raine Group, contratada pela família para todo este processo.

Segundo o 'The Athletic', a Amazon - atual detentora dos direitos de transmissão da Premier League, que a partir de 2024 também terá direito a transmitir 17 jogos da Liga dos Campeões, época em que a competição milionária arranca com um novo formato -, recusou-se a comentar os rumores sobre o possível interesse em comprar o Manchester United.



De acordo com a última atualização da revista 'Forbes', Jeff Bezos, fundador e CEO da empresa norte-americana, é atualmente o segundo homem mais rico do Mundo, com uma riqueza avaliada em 171 mil milhões de dólares. O empresário norte-americano é apenas superado por Elon Musk, fundador e CEO da SpaceX, Tesla e diretor-executivo do Twitter, entre outras empresas que lidera.