«Os jornais estavam cheios de notícias de Rooney e prostitutas»: amigo de Ferguson recorda episódio

Wayne Rooney esteve 13 anos no Manchester United, 9 deles com Alex Ferguson, treinador que teve de lidar com muitos escândalos, além dos problemas com o álcool, e com as mulheres, por parte daquele que era uma das estrelas da equipa.





Para fazer face aos problemas de Rooney, Ferguson chegou a pedir ajuda a Alastair Campbell, assessor do primeiro ministro Tony Blair entre 1997 e 2003, além de ser também escritor, consultor, estratega e especialista em saúde mental.Sir Alex conheceu Alastair em 2010, poucos dias depois de ter sido tornado público que Wayne Rooney tinha dormido com uma prostituta, a quem tinha pago mil libras. O treinador confessou-lhe não saber o que fazer para afastar o jogador da bebida e das aventuras extra-conjugais."Falei com Ferguson sobre o Rooney. Ele estava um pouco triste. Os jornais estavam cheios de notícias de Rooney e de prostitutas. Eu perguntei-lhe: 'o que vais fazer com ele?' Ele respondeu-me: 'que posso fazer? É a última pessoa que devia tomar uma bebida", recordou Alastair Campbell.