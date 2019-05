Ander Herrera confirma saída do Manchester United

Ander Herrera confirmou este sábado que vai deixar o Manchester United no fim da época 2018/19, data em que termina o contrato de cinco anos com o clube inglês."Vou recordar cada um dos quase 200 jogos que disputei com esta camisola, porque o facto de ter jogado no melhor clube de Inglaterra foi uma verdadeira honra. Senti-me especial quando os adeptos entoaram o meu nome e quando quiseram que fizesse parte desta história incrível", assinalou Herrera, no Twitter do Manchester United.O médio espanhol, de 29 anos, foi contratado pela equipa de Manchester ao Athletic Bilbau em 2014 e ajudou os red devils a conquistarem a Taça de Inglaterra em 2016 e, sob o comando do treinador português José Mourinho, a Liga Europa e Taça da Liga inglesa em 2017, ano em que foi eleito melhor jogador do clube pelos adeptos.