Ander Herrera: «Gostava do Mourinho. É um pouco arruaceiro como eu»

O Manchester United continua a partilhar excertos da entrevista que Ander Herrera deu ao podcast do clube e o mais recente diz respeito aos técnicos que o espanhol encontrou em Old Trafford. Foram três, mas houve um que o marcou de forma bastante especial: José Mourinho."É um dos melhores treinadores de sempre. Um dos mais bem sucedidos de sempre. Descobriu uma nova posição para mim, tornou-me um médio mais defensivo. Na primeira época ganhámos três troféus, a Community Shield, a Liga Europa e a Taça da Liga. E conseguimos a qualificação para a Liga dos Campeões, por isso foi uma época bem sucedida", lembrou o médio, atualmente vinculado ao Athletic Bilbao."Tornei-me um jogador importante para ele. E fez com que eu fosse à seleção nacional. Foi um momento chave na minha carreira. Ganhou o prémio de melhor jogador para os adeptos quando fui liderado por ele, por isso estou grato pelo tempo que passámos juntos. Ele é um pouco arruaceiro como eu, por isso passámos bons momentos. Tem um futebol diferente do Van Gaal, Bielsa ou Valverde. Gostava, gostava de fazer parte da equipa e ajudar. Era um futebol de contra-ataque, éramos uma equipa de contra-ataque, mas no final da época ganhámos três troféus. Não foi mau", acrescentou o espanhol.A fechar, Herrera fez uma comparação entre os três treinadores que teve no Manchester United: os já referidos Mourinho e Van Gaal e ainda Ole Gunnar Solskjær. "Técnicos muito diferentes. O Van Gaal, em termos de jogo posicional, era como um professor para os jogadores jovens. O Mourinho, um treinador arruaceiro. Não importava o que tinhas de fazer para ganhar, só tinhas de ganhar. E ganhámos. E o Ole, uma lenda do clube. Acreditava tanto na filosofia do Sir Alex Ferguson e queria trazê-la de volta, mas não era fácil. Os jogadores eram diferentes, o momento era diferente, o futebol também", finalizou.