André Onana perto do Manchester United

O Manchester United está mais perto de garantir a contratação do guarda-redes André Onana ao Inter. Os nerazurri tinham-se mostrado intransigentes, rejeitando duas propostas, mas a subida da parada até aos 55 M€ terá sido suficiente para convencer os italianos. De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, a comitiva dos red devils saiu da última reunião entre as partes otimista de que a contratação ficará fechada até ao final da próxima semana. O acordo com o jogador já estará acertado, pelo que a assinatura do contrato será apenas uma mera formalidade, sendo provável que Onana se junte à equipa antes do estágio nos EUA, que arranca no dia 20.