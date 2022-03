Anthony Martial: «Há coisas que dizem do Cristiano Ronaldo que não são verdade»

Anthony Martial, avançado francês do Manchester United que se encontra emprestado ao Sevilha, contou numa entrevista ao jornal espanhol 'As' que muitas das coisas que são ditas sobre Cristiano Ronaldo no Manchester United não são verdade, nomeadamente o facto de o português não estar bem em Old Trafford."O Cristiano é um profissional top, um dos melhores da história. Todos gostamos dele, há coisas que dizem que não são verdade. Eu estive naquele balneário e sei o que se passa", assegurou Martial.O jogador falou também da sua ida para Espanha. "Pedi ao United para sair porque queria jogar. Falei com o Ragnick e disse-lhe isso. Ele explicou-me que pela forma como estava a treinar que ia jogar, mas eu precisava de uma nova atmosfera, de um novo clube. Ainda tenho contrato com eles, não sei o que vai acontecer quando acabar a época."