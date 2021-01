Antigo defesa inglês rendido: «A equipa segue a liderança de Bruno Fernandes»

Martin Keown, antigo defesa do Arsenal, Everton, entre outros clubes, elogiou o desempenho de Bruno Fernandes no jogo que deu o apuramento do Manchester United na Taça de Inglaterra, depois da vitória sobre o Liverpool, onde o português marcou um decisivo golo de livre. E comparou-o a Cantona.





"Lembro-me de lutar com o Eric Cantona quando cheguei à Premier League, em 1992. Ele abriu a porta do sucesso ao Manchester United nas cinco épocas que esteve no clube. Ele e o Bruno Fernandes são obviamente jogadores diferentes, mas o Bruno está a ter no United o efeito Cantona", escreveu Martin Keown, de 54 anos, no 'Daily Mail'."Os companheiros de equipa seguem a sua liderança. De cada vez que o Bruno Fernandes tem a bola, ele tenta fazer com que algo aconteça. É a sua mentalidade", acrescentou."A sua atuação e o golo que marcou domingo vão dar grande confiança ao United. Ganhar a um dos maiores rivais faz-te pensar que és tão bom quanto eles, senão melhor. O Manchester United tem de usar essa confiança na luta pelo título da Premier League", frisou o antigo defesa inglês.