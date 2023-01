Antigo jogador do Manchester United responde em tribunal por violação

John Cofie, antigo jogador do Manchester United, compareceu esta segunda-feira no tribunal de Manchester Minshull Street para responder a uma acusação de violação, segundo o 'The Sun'.Cofie, que terminou a carreira há dois anos, é acusado de abusar sexualmente de uma mulher em Trafford, na região de Manchester, em 2019, juntamente com Nathan Stuart, que está igualmente a ser julgado.Recorde-se que o ex-avançado, agora com 30 anos, assinou contrato com o Manchester United por um milhão de libras (cerca de 1,1 milhões de euros) em 2007, com apenas 14 anos. No entanto, não conseguiu convencer e acabou por não realizar qualquer jogo pela equipa principal dos red devils, tendo deixado o clube em 2013.