Antonio Valencia deixa Manchester United e reforça Liga de Quito

O defesa Antonio Valencia deixou o Manchester United para reforçar o Liga de Quito, depois de 10 temporadas ao serviço dos ingleses, anunciou esta sexta-feira o clube da primeira divisão do Equador.





Aos 33 anos, o defesa direito, que terminou contrato com os red devils, ficará ligado ao Liga de Quito nas próximas duas épocas, com a possibilidade de uma terceira.Valencia vestiu a camisola do Manchester United por 339 vezes, tendo conquistado dois títulos da primeira divisão inglesa, uma Taça de Inglaterra, uma Liga Europa e a Supertaça de Inglaterra por três vezes.