Antony partilha foto com Cristiano Ronaldo: «Ídolo»

Antony teve este domingo uma estreia de sonho pelo Manchester United. Foi titular marcou aos 35 minutos, ajudou os red devils a vencer diante do Arsenal, deixou boas indicações e, no final, na hora de ser substituído, deu o lugar ao português Cristiano Ronaldo, um jogador que o brasileiro apelida de "ídolo". A 'confissão' foi feita pelo próprio ex-Ajax nas redes sociais, numa História na qual deixou bem clara a admiração pelo avançado luso.Além desta menção, Antony partilhou ainda uma publicação com várias fotos, a última das quais precisamente com CR7 no momento em que saiu de campo. "Que dia incrível. Um enorme agradecimento a toda a equipa técnica e colegas de equipa. Nunca vou esquecer este dia. [Agradeço também] Aos adeptos do United por toda o carinho na minha receção. Vamos em busca de mais. Isto é apenas o começo", escreveu o brasileiro.