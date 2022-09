Antony tira foto com Cristianinho e elogia Ronaldo: «Já aprendi muito com ele»

Recém-chegado ao Manchester United, proveniente do Ajax, Antony admite estar impressionado com Cristiano Ronaldo. O avançado brasileiro, que nas redes sociais já apareceu numa foto ao lado de Cristianinho, diz que "não há palavras" para descrever o internacional português."Vim para ajudar os meus companheiros de equipa", disse o jogador aos canais de comunicação do clube. "Independentemente da idade, há muito talento em todos os jogadores."Depois falou de Ronaldo. "Não há palavras para descrever o Cristiano, é o melhor do Mundo. Em poucos dias já aprendi muito com ele. Tem uma mente extraordinária, sempre que falo com ele aprendo."Antony marcou um golo logo na estreia, diante do Arsenal, e acredita que o clube pode fazer uma boa época. "Tenho a certeza que temos um bom ataque e isso é prometedor no que toca ao futuro."