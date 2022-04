Argentino chama "melhor de todos os tempos" a Ronaldo e Agüero responde: «É porque nunca jogaste com Messi»

Alejandro Garnacho, de 17 anos, é jogador do Manchester United e este sábado esteve no banco no confronto com o Norwich. Mais tarde, publicou uma fotografia nas redes sociais em que surge ao lado de Cristiano Ronaldo e com e legenda: "O melhor de todos os tempos".



A publicação mereceu vários comentários e um chamou à atenção. Sergio Agüero respondeu: "Porque ainda não jogaste com o melhor", escreveu, identificando a página de... Lionel Messi. Agüero, recorde-se, é grande amigo do atual jogador do PSG.





Outro pormenor nesta história é que Garnacho nasceu em Madrid, filho de pai espanhol e mãe argentina, e optou por representar seleção alviceleste. Em março foi convocado e aproveitou para tirar uma fotografia ao ladode ... Messi. E nessa publicação colocou esta legenda: "Os sonhos realizam-se. Ídolo", escreveu, juntando-lhe os símbolos da coroa e o que representa o 'GOAT'. A tradução significa 'Greatest of all times', precisamente a mesma legenda que fez na fotografia com Cristiano Ronaldo.