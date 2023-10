Alex Ferguson é um dos técnicos mais emblemáticos do futebol mundial, muito por culpa da sua longa e vitoriosa travessia no Manchester United. O mítico treinador escocês esteve ao leme do gigante inglês durante 27 temporadas, tempo mais do que suficiente para conquistar inéditos 13 títulos da Premier League, tornando-se assim no máximo vencedor da prova, à frente de Bob Paisley (6). Além de ter orientado várias figuras históricas dos red devils, como são os casos de Beckham, Cristiano Ronaldo, Scholes ou Cantona, entre outros, Ferguson ajudou a acordar um clube que sob a sua égide se tornaria numa potência do futebol mundial, tanto que está imortalizado nas imediações de Old Trafford com uma estátua.Ora, estas figuras míticas têm sempre uma forma muito peculiar de ver as coisas e o técnico também parece que não fugiu à regra. Paul Ince, ex-jogador do United, veio a público revelar que o escocês se preocupava muito com o lado pessoal dos jogadores e revelou as três perguntas que fazia a todos os futebolistas que queria contratar para o clube: "Ele apreciava o facto de nós termos alguém em casa à espera porque era sinal de estabilidade e que não íamos para festas todas as noites. Queria sempre saber se tinha namorada, há quantos anos namoravas com ela e se tencionavas casar", diz o antigo médio inglês, no documentário sobre Beckham na Netflix.Também Gary Neville, que se reformou em 2010 depois de completar toda a carreira no United, falou da gestão de Alex Ferguson: "Tinha princípios socialistas. Dentro da equipa erramos todos iguais. Tinhamos que colocar a equipa em primeiro lugar."