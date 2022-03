Assunto fechado: Cristiano Ronaldo pronto a ficar no Man. United

A alegada insatisfação de Cristiano Ronaldo no Manchester United, fruto da relação complicada com o treinador Ralf Rangnick, tem sido tema recorrente em Inglaterra. No entanto, o jornal ‘As’ avançou que o português já decidiu que ficará em Old Trafford mais uma época – termina contrato em junho de 2023 –, apesar da desilusão que tem sido esta temporada. O clube já não tem hipóteses de conquistar qualquer troféu e tem até o acesso à próxima Champions em risco, mas Ronaldo confia na escolha do sucessor de Rangnick - Ten Hag, do Ajax, é o favorito - e nos eventuais reforços para ‘atacar’ a próxima época.