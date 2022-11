Avram Glazer quebra o silêncio e fala de Cristiano Ronaldo

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Avram Glazer, coproprietário do Manchester United, foi confrontado pela 'Sky News' perto da sua casa, na Florida, com as declarações de Ronaldo, tendo também abordado pela primeira vez em público a intenção da sua família de vender o clube inglês.

"Anunciámos que a direção decidiu avançar pela procura de diferentes estratégias e é o que estamos a fazer", começou por dizer, explicando depois por que foi decidido colocar o clube à venda: "Passámos por um processo e agora vamos estudar alternativas e ver até onde elas nos levam."



Depois, foi confrontado com as críticas de Ronaldo, na entrevista que o português deu ao jornalista Piers Morgan: "Bem, sobre Ronaldo posso dizer que é um grande jogador, aprecio tudo o que ele fez pelo clube e desejo-lhe a maior das sortes para o futuro", atirou Avram Glazer, de 62 anos.