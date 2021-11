Balneário do Man. United a ferver: ingleses veem CR7 'chocado' e Bruno Fernandes preocupado

O jornal 'Daily Mail' escreve esta segunda-feira que a posição de Ole Gunnar Solskjaer no balneário do Manchester United está cada vez mais periclitante e que os donos dos red devils estão novamente a ponderar a substituição do treinador, depois das humilhantes derrotas diante do Liverpoole do Manchester City. O ambiente está longe de ser o melhor, avança o mesmo jornal, e algumas estrelas já questionam a competência do técnico norueguês. Consta que o clube já terá sondado Brendan Rodgers, técnico do Leicester...Bruno Fernandes, avança o Daily Mail, está entre o grupo de jogadores que sente que não recebe suficientes indicações por parte de Solskjaer e da sua equipa técnica. O médio considera que o norueguês não expõe claramente um plano de jogo e internamente diz-se que os treinadores são demasiado jovens e inexperientes.Contra o Liverpool o Manchester United não conseguiu pressionar e, para evitar o mesmo diante do City, o treinador começou por utilizar um 3x4x1x2 que foi facilmente desmontado por Guardiola e que, aliás, não se encaixa na filosofia do clube.Cristiano Ronaldo, escreve o mesmo jornal, sempre foi um defensor de Solskjaer, mas está preocupado e "chocado" com a perda de rendimento da equipa desde que deixou Old Trafford, há 12 anos. Seja como for, o avançado português já salvou os red devils nuns quantos jogos esta época...Há também a ideia que Solskjaer mostra favoritismo por alguns jogadores e que é demasiado brando com a equipa. Harry Maguire, por exemplo, continua a ser titular, mesmo tendo sofrido uma evidente baixa de rendimento depois do Europeu, acrescenta o jornal. E Luke Shaw, escreve também o 'Daily Mail', en contra-se na mesma situação do central.Já Donny van de Beek continua a não estar entre as primeiras escolhas de Solskjaer, que "ignora" também Jesse Lingard. Há também quem esteja preocupado com a estagnação da carreira de Jadon Sancho, poucos meses depois de o clube ter pago 85 milhões de euros pelo seu passe ao Borussia Dortmund.Van de Beek e Sancho saltaram do banco no jogo com o City e aplauso que os adeptos deram ao médio holandês é entendido como um recado para Solskjaer...