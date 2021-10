«Balneário do Manchester United faz lembrar um campo de férias: todos fazem o que querem»

Jamie Redknapp, comentador desportivo e filho do treinador Harry Redknapp, deixou críticas ao balneário do Manchester United, sem esquecer... Solskjaer. O ex-futebolista é da opinião que os red devils "têm qualidade", e que para terem sido goleados pelo Liverpool (0-5), alguma coisa tem de estar "muito errada".





"Claro que aquele resultado é algo que não se espera, mas não se esperava outra coisa que não uma vitória do Liverpool. Quando se analisa as duas equipas, uma é organizada, uma máquina bem oleada. A outra, está cheia de jogadores de qualidade, mas não tem a estrutura... e muito disso é culpa do treinador", começou por referir no 'Essential Football Podcast'.E prosseguiu: "Não percebo como se pode dar mais tempo a Solskjaer quando é notório que tudo se está a desmoronar. Já estive em balneários antes, e parece-me que as coisas não estão a funcionar por culpa do treinador. Faz lembrar um campo de férias... parece tudo muito simpático, os jogadores estão a fazer o que querem e isso é a receita para o desastre".Apesar do mau momento, Redknapp acredita que os red devils podem recuperar a forma se contratarem Antonio Conte. "Seria uma boa peça porque alguns jogadores precisam de um aviso. Pode fazer com que fiquem chateados e em alerta, mas Solskjaer não tem essa personalidade. Se perderes 5-0 em casa, não há um único treinador do mundo que não saia sob pressão. Aquela equipa não pode ser goleada. Não deveriam estar numa posição em que estão fora da Taça da Liga e a lutar pela sobrevivência na Liga dos Campeões", concluiu.