Beckham tenta levar Cristiano Ronaldo para a MLS: inglês já terá contactado Jorge Mendes

Aparentemente sem futuro no Manchester United, depois de uma entrevista que abalou bastante a estrutura do clube inglês, Cristiano Ronaldo poderá encontrar na Major League Soccer a via de escape para seguir a sua carreira. Segundo o 'The Sun', do outro lado do Atlântico já terão mesmo havido movimentos, com David Beckham a iniciar conversações com a equipa de representação do português tendo em vista uma transferência para o Inter Miami.De acordo com a referida publicação, Beckham tinha em Leo Messi o seu alvo número 1, mas a disponibilidade de CR7 fê-lo ponderar mudar as suas prioridades. Caso a mudança se concretize, o avançado português iria ocupar a vaga deixada em aberto por Gonzalo Higuaín, passaria certamente a ser o mais bem pago da Liga e, por outro lado, seria orientado pelo seu antigo colega de equipa Phil Neville, irmão de Gary - que se mostrou muito crítico para com o português.Além do Inter Miami, o 'The Sun' adianta que as duas equipas de Los Angeles (LA FC e LA Galaxy) poderão também tentar contratar CR7 caso este deixe o Manchester United.