Berbatov critica jogadores do United: «Dão 60% porque sabem que Cristiano Ronaldo está lá»

Dimitar Berbatov criticou esta sexta-feira alguns jogadores do Manchester United por não darem o seu melhor, sabendo que Cristiano Ronaldo vai aparecer para resolver os jogos. Em declarações ao 'The Sun', o antigo avançado dos red devils começou por prespetivar o dérbi de Manchester marcado para sábado."Se o Manchester United abordar o jogo com o Manchester City da mesma forma que o fez com o Liverpool, o resultado vai ser o mesmo e isso será demais para todos. Têm de aprender com essa derrota e fazer tudo o que estiver ao seu alcance para jogar de uma forma que lhe permita vencer", alertou, acrescentando: "É um jogo grande. Conhecem-se muito bem, devem preparar-se e ser taticamente mais inteligentes. Não esquecer que Solskjaer tem um bom histórico recente contra o City."O antigo internacional búlgaro deixou depois reparos à atitude dos jogadores dos red devils, dando a entender que estes não fazem tudo para vencer sabendo que têm CR7 ao seu lado."Cristiano Ronaldo tem feito isto a carreira toda: safar os companheiros de vez enquanto quando a equipa não está bem. Mas não pode fazê-lo sempre. Por vezes outros têm de aparecer e dizer 'descansa, eu tomo conta disto'", apontou."Eles estão a ter dificuldades em ter a atitude certa nos jogos. Todos têm de se esforçar, não podem confiar na estrela e dizer 'Vou dar 60% porque sei que Ronaldo está cá'. Não podem depender sempre dele", vincou.