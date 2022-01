Berbatov e as críticas a Marcus Rashford: «Ele devia aconselhar-se com o Cristiano Ronaldo»

Dimitar Berbatov escreveu um artigo no jornal 'The Sun' onde aborda as críticas que têm sido feitas a Marcus Rashford - e o facto de marcar poucos golos no Manchester United -, deixando-lhe um conselho: falar com Cristiano Ronaldo."Quando eu era criticado, isso às vezes afetava-me. Tinha de trabalhar e de viver com isso. Mas eu nunca quis mudar e nenhum dos meus treinadores quis que eu mudasse a minha forma de jogar. Olhando para trás, fico orgulhoso da forma como joguei, sinto falta de futebolistas que tinham uma forma diferente de ver o jogo. Precisamos de jogadores assim porque tudo começa na cabeça", explicou o búlgaro, de 40 anos, que jogou, entre outros clubes, no Manchester United. "Não é questão de correr como um louco, é de correr com inteligência. Todos os grandes jogadores sabem disso."Depois, centrou-se em Rashford. "É importante que o treinador e os companheiros de equipa o ajudem. Têm pessoas incríveis no clube, ele devia falar com o Cristiano Ronaldo e pedir-lhe uns conselhos. Na minha altura, quando passei por isso, não falei com os meus companheiros de equipa porque era muito tímido, mas isso foi um erro."E deixou uma garantia: "Não há ninguém naquela equipa mais experiente, ele é um ícone no futebol, o Marcus devia falar com ele. Tenho a certeza que lhe dirá as palavras certas."