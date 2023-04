Berbatov não quer João Félix no Man. United: «Onde é que iria jogar mesmo? Não devem comprar jogadores pelo nome»

O futuro de João Félix está ainda por definir com várias possibilidades em aberto: o internacional português pode continuar no Chelsea, regressar ao At. Madrid ou, até, rumar ao Manchester United. A imprensa inglesa continua a reportar o já antigo interesse dos red devils no avançado, mas Berbatov, antigo avançado do clube, questiona o possível papel que Félix teria no sistema de Ten Hag."Onde é que iria jogar mesmo? É fácil espalhar rumores mas, na verdade, ninguém quer estar numa situação que compram jogadores pelo nome ou apenas por comprar. Terás muitos jogadores que querem jogar e não podem todos ao mesmo tempo. O clube tem de comprar jogadores que encaixam no sistema de Erik Ten Hag e que saibam exatamente o papel deles em campo", começou por dizer em entrevista à 'Betfred'.O antigo goleador, apesar de não acreditar na chegada de João Félix, deixou elogios ao português: "É um grande jogador com capacidade de fazer a diferença, mas não acredito que vá para o Manchester United".