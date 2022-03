Berbatov sai em defesa de Cristiano Ronaldo: «Aos 37 anos de vez em quando pode jogar mal»

Dimitar Berbatov, antigo avançado búlgaro do Manchester United, que dividiu o balneário em Old Trafford com Cristiano Ronaldo aquando da primeira passagem do português por Inglaterra, saiu em defesa de CR7.Ronaldo está a ser muito criticado nas últimas semanas por apenas ter marcado um golo nos últimos 10 jogos que fez em todas as competições e há quem diga que Ralf Rangnick está a perder a paciência com o avançado português. "Quando as equipas têm resultados maus, os jogadores de proa acabam sempre por ficar com as culpas e no caso do Manchester United esse jogador é o Cristiano Ronaldo", constatou Berbatov em declarações ao site da Betfair."De vez em quando ele pode jogar mal, mas não creio que seja esse o problema neste caso. Quando se faz um bom jogo tem de se dar continuidade. Penso que o Ronaldo está a fazer o suficiente pelo Manchester United, mas obviamente as pessoas querem sempre mais por causa dos limites que ele próprio coloca. Haverá sempre gente a questionar quando ele faz um mau jogo e agora tiram partido disso. As pessoas têm de ter em conta a sua idade, a posição e a forma como a equipa joga", acrescentou o antigo avançado búlgaro, de 41 anos."Há que ser realista e perceber que é completamente diferente quando se tem 37 anos ou 27. Vai passar por momentos em que precisará que os seus companheiros de equipa produzam mais para ele, é normal no futebol. O Ronaldo é um profissional completo, vai falar com o treinador e vai produzir mais. Toda a gente no United tem de produzir mais, os padrões têm de bem mais altos do que são agora", constatou.E prosseguiu, na defesa do futebolista português. "Nesta altura ele tem apenas um golo em 10 jogos e isso parece ser um problema para toda a gente, mas para mim não é. Há 11 jogadores em campo e a culpa tem de ser partilhada. O Ronaldo é um ícone no mundo do futebol e as pessoas têm de se lembrar que ele tem 37 anos."