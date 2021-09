Berbatov: «Seria uma deceção se Cristiano Ronaldo rumasse ao Manchester City»

Cristiano Ronaldo regressou este verão ao Manchester United, mas a hipótese de rumar ao Manchester City também esteve em cima da mesa. Algo que surpreendeu Dimitar Berbatov, ex-companheiro de CR7 nos red devils. Em entrevista ao 'Mirror', o antigo jogador búlgaro considerou mesmo que seria uma deceção se o craque português tivesse ingressado nos citizens.





"Fiquei surpreendido, estava a ler os rumores e pensei: 'A escolha é dele'. Já tinha acontecido antes com [Peter] Schmeichel e [Carlos] Tevéz que foram para o Manchester City [depois de saírem do Man. United]. Portanto é uma escolha do jogador e seria dececionante vê-lo ir para lá, principalmente para os adeptos", começou por dizer."Não sabemos o que aconteceu na verdade. Houve contactos com o Manchester City? Falaram sobre o quê? Ou foi apenas um rumor e ele nunca quis ir para lá?", interrogou Berbatov, antes de admitir que não esperava que o internacional português prosseguisse a carreira em Inglaterra."Não esperava isto. Pensei que ele fosse procurar outro desafio como fez em toda a carreira e tentar provar - não que tivesse alguma coisa a provar - mas talvez para si mesmo ir para um campeonato diferente e fazer tudo de novo como fez em Espanha e Itália", admitiu, confessando que, ainda assim, ficou satisfeito pelo regresso."Fiquei surpreendido por ele ter voltado a Inglaterra, mas fiquei feliz. Ele vai para o Manchester United e se virmos bem também é um novo desafio, porque se se olhar para o futebol, na história, quando alguém volta para o mesmo lugar pela segunda vez nem sempre é tão bem sucedido quanto foi na primeira vez", concluiu.