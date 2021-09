Bilhetes para assistir ao regresso de Cristiano Ronaldo a Old Trafford chegam aos... 3 mil euros

O regresso de Cristiano Ronaldo a casa 12 anos depois está a entusiasmar os adeptos do futebol mundial e, principalmente, os do Manchester United. Os red devils já venderam todos os ingressos para a próxima partida frente ao Newcastle, no próximo dia 11, pelas 15H00, mas há quem compre bilhetes para depois os voltar a vender mais caros... e esses chegam até aos 2925 euros.





Segundo o 'The Times', há diversas plataformas de revenda de bilhetes que já fizeram bastante lucro com o negócio. Uma delas tem mais de 200 bilhetes à venda, com preços entre os 290€ e os 813€, enquanto outra companhia está mesmo a cobrar mais de 2900 euros por lugares... na secção mais próxima do relvado.O próprio emblema inglês já encorajou os adeptos a não recorrerem a estes métodos de compra de bilhetes."Recomendamos vivamente os nossos adeptos a não adquirirem bilhetes de fontes não autorizadas. Estes ingressos são muitas vezes inválidos, deixando frequentemente os fãs desapontados e sem a possibilidade de ver o jogo", escreveu o clube.