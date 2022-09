Brandon Williams elogia Cristiano Ronaldo e revela 'boca' do português: «Ai é? És o mais bem vestido?»

Atualmente indisponível devido a lesão, Brandon Williams concedeu uma entrevista ao portal 'The Sportsman' na qual falou de vários temas, entre os quais o suposto mal-estar que Cristiano Ronaldo estaria a criar no balneário do Manchester United. Ora, ao contrário do que se diz na imprensa inglesa, a situação é totalmente inversa e sobre CR7 o jovem de 22 anos apenas tem elogios para lançar."Não estava cá quando ele voltou, mas desde que regressei tem tido uma influência tremenda. Está sempre a falar comigo. Procura ter a certeza de que não deixa ninguém de parte. Fala com todos. Não é o tipo 'sou a superestrela daqui, não vou falar com ninguém'. Dá-me conselhos, fala comigo, brinca comigo. Coisas normais. Mesmo sendo o Ronaldo, é um colega meu. Tenho de respeitar o que ele fez, mas também tenho de respeitar aquilo que ele me diz, porque dá-me conselhos para coisas que não passei na vida. Tem experiência em todas as competições. Para mim é diferente, é um privilégio surreal tê-lo e vê-lo treinar todos os dias. Partilhar balneário com ele é um privilégio", assumiu o jovem, que depois aproveitou para partilhar uma história curiosa."Tive uma entrevista no início da temporada onde disse que era aquele que se vestia melhor. Agora o Cristiano chega e diz-me 'ai é, és o mais bem vestido? És o mais bem vestido? E vens de fato de treino todos os dias?' Pode não ser algo importante para ele, mas é para mim, pois sei que sou o que se veste melhor", atirou, entre risos, o lateral esquerdo inglês.