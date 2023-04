Britânicos garantem que Milan quer avançar para a contratação de Mason Greenwood

Afastado do plantel principal do Manchester United desde que foi detido por suspeitas de violação a uma ex-companheira, Mason Greenwood surge esta segunda-feira apontado pela imprensa britânica como um dos potenciais alvos do Milan, onde joga o português Rafael Leão, para a próxima temporada.

De acordo com o 'The Sun', o emblema italiano aprecia as "qualidades técnicas" do avançado de 21 anos, que soma 25 golos e 10 assistências em 125 jogos pela equipa principal dos red devils.





Caso o inglês venha mesmo a abandonar Old Trafford, a mesma fonte acrescenta que o brasileiro Antony será o principal interessado em utilizar, na próxima temporada, o número '11' que até ao momento pertence a Greenwood.