Bruno Fernandes admite erro no empate do Man. United: «Devia ter sido mais forte no segundo duelo»

O Manchester United não foi além de um empate (2-2) na receção ao Leeds, num jogo em atraso da 8.ª jornada da Premier League, e perdeu a oportunidade de igualar o Manchester City no 2.º lugar do campeonato.Logo no primeiro minuto, os visitantes colocaram-se em vantagem, após um lance em que Bruno Fernandes esteve em destaque pela negativa, ao perder a bola a meio-campo. No final da partida, o internacional português reconheceu o erro e explicou o que deveria ter feito."Eu devia ter sido mais forte no segundo duelo. Ganhei o primeiro, mas, no segundo, devia ter sido mais forte. Eles recuperaram a bola e marcaram o golo. Depois penso que controlámos o jogo, eles não fizeram nada. Penso que jogámos muito bem, criámos muitas oportunidades, mas não marcámos", referiu o médio, em declarações citadas pelo 'Mirror'."Agora, temos de olhar em frente, para o próximo jogo, que vai chegar rapidamente. Será um grande jogo novamente, contra eles. Será um grande jogo, uma vez mais, mas espero que consigamos um resultado diferente", perspetivou.