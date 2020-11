Bruno Fernandes admite semelhanças com Scholes: «Foi dos melhores médios do Mundo»

Bruno Fernandes tem brilhado ao serviço do Manchester United e recebido inúmeros elogios por parte dos adeptos de futebol, que por diversas vezes esta temporada já o consideraram o melhor jogador a atuar esta temporada nos red devils. Em declarações ao podcast do clube britânico, o médio português confessou ser fã de Paul Scholes, afirmando ter algumas semelhanças na forma de jogar.





"Para mim, Paul Scholes foi um dos melhores médios do Mundo. Na seleção inglesa, muitos falam de Frank Lampard, porque marcou muitos golos, e claro que é um dos melhores, assim como Steven Gerrard, mas para mim Scholes faz mais a diferença do que qualquer outro... e antes que comecem a falar sobre isso, eu não vi jogar todos os médios de Inglaterra, ok? Mas acho que na última geração, estes três foram os três melhores, e para mim Scholes foi o melhor", afirmou o internacional português."Talvez a minha forma de jogar seja mais parecida com a de Scholes. Ele era um futebolista que gostava de jogar na área, de fazer assistências e de marcar muitos golos", disse.