Bruno Fernandes andava preocupado e Ten Hag revela conversa que teve com o português

Erik ten Hag teceu rasgados elogios a Bruno Fernandes, médio português que tem envergado a braçadeira de capitão nos jogos do Manchester United. Em declarações à Sky Sports, o treinador contou também que o jogador andava preocupado por não conseguir marcar."Ele traz uma energia fabulosa nas transições em ambos os sentidos", considerou o técnico holandês."Há umas semanas o Bruno foi criticado por não andar a marcar. Ele também estava preocupado. Mas eu disse-lhe 'espera, tem calma, mantém a postura e os teus golos vão aparecer. Mas faz o que sempre fizeste, aquilo em que és bom. Isso representa muito para a equipa'. Agora vemos que marcou dois golos em dois jogos", considerou Ten Hag, que este domingo mede forças com o Arsenal."Acredito que se mantivermos este processo, ele vai marcar ainda mais. A base são as capacidades que ele tem, não há muitos jogadores tão talentosos como o Bruno no que toca às trnasições."