Bruno Fernandes apontado como mau exemplo para os jovens: «Está sempre a esbracejar, a culpar os outros»

O momento do Maachester United não é propriamente o mais positivo e a imprensa inglesa, bem ao seu jeito, tem intensificado as notícias e rumores sobre o tema. Os boatos de mau ambiente no balneário red devil circulam e agora há quem aponte até o dedo a Bruno Fernandes, que é visto por Allan Hutton, um antigo internacional escocês, como um mau exemplo para os mais jovens do clube."Obviamente que não estamos a par do que se passa no balneário, mas há muitos rumores em torno do Manchester United neste momento. Não é nada bom... Tenho ouvido rumores, de que o balneário não está satisfeito. O principal problema para mim, olhando de fora, é a postura corporal de alguns jogadores. Podes estar a passar por um mau bocado, o que é normal, mas tens de continuar a lutar, a correr em campo. O Bruno Fernandes, por exemplo, é um jogador fantástico, tem sido excelente desde que chegou. Mas está sempre a esbracejar, a culpar os outros. Este é o tipo de jogador que os mais novos, como o Greenwood, se irão apoiar para dar o passo em frente. E ele não parece estar a fazer isso. É um problema real neste momento", assumiu o antigo jogador, ao Football Insider.