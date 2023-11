Bruno Fernandes após derrota do Man. United: «Foram tomadas muitas decisões contra nós»

A derrota do Manchester United na visita ao Copenhaga (4-3) deixou os red devils à beira da saída da Liga dos Campeões e Bruno Fernandes, o capitão da equipa, contou que o ambiente no balneário depois do jogo não era o melhor."Obviamente é um momento difícil, o ambiente não é o melhor porque lutámos tanto, com 10 jogadores, frente uma equipa que joga muito bem com bola. Além disso, foram tomadas muitas decisões contra nós", explicou o internacional português aos canais de comunicação do clube inglês."Foi um dia difícil, mas o esforço da equipa foi bom. Tentámos. Podíamos ter feito algumas coisas melhor, mas foi complicado jogarmos com dez a partir dos 30 minutos", acrescentou o médio.Mas Bruno Fernandes acredita que o Manchester United ainda vai conseguir o apuramento. "Ainda antes do jogo havia essa crença: vencer os três últimos jogos da fase de grupos. Agora temos dois e temos de os ganhar. Se queremos ficar na Liga dos Campeões, na melhor competição, temos de ganhar aos melhores."