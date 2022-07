Bruno Fernandes após goleada ao Liverpool: «Um bom primeiro passo para o que aí vem»

Bruno Fernandes ficou satisfeito com a goleada (4-0) do Manchester United sobre o Liverpool no primeiro particular da equipa na presente pré-temporada, em jogo disputado na Tailândia, local onde as duas formações estão a realizar uma digressão, e que contou com a presença do ex-Sporting nas opções iniciais de Erik ten Hag.

"Um bom primeiro passo nesta pré-temporada para o que aí vem. Obrigado aos nossos adeptos na Tailândia por todo o carinho e apoio demonstrado", escreveu o médio internacional português, na mais recente publicação feita na sua página oficial do Twitter.