Bruno Fernandes após goleada com Watford: «Todos têm de assumir a responsabilidade e fazer melhor»

Bruno Fernandes lamentou a má primeira parte realizada pelo Manchester United, na goleada (4-1) sofrida diante do Watford."Jogar só na segunda parte não é suficiente na Premier League. O Watford é uma boa equipa, agressiva e se lhe dermos oportunidades aproveitam-nas. É um problema que temos há vários jogos", apontou no final do encontro."A culpa é de todos. Não é só do treinador ou de um ou dois jogadores. Toda a gente tem de assumir a responsabilidade e fazer melhor", frisou o internacional português.