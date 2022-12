Bruno Fernandes assistiu Rashford para o golo do Manchester United frente ao Wolves

Marcus Rashford foi notícia ainda antes do início do Wolverhampton-Manchester United ter início. O avançado inglês 'caiu' do onze dos red devils por "questões disciplinares", mas na segunda parte foi lançado por Ten Hag e teve impacto instantâneo no jogo, apontando o golo que colocou os diabos vermelhos na frente do marcador, após passe de Bruno Fernandes.