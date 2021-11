Bruno Fernandes deixa mensagem a Solskjaer: «Muito grato por ter acreditado em mim»

Bruno Fernandes e Diogo Dalot, dois dos três portugueses que integram o plantel do Manchester United, deixaram este domingo mensagens de agradecimento a Solskjaer, que foi demitido do comando técnico dos red devils.



"Como disse ontem, todos somos os culpados pela situação em que estamos e, considerando tudo o que fez por mim, um obrigado nunca será suficiente. Mas sou muito grato por ter acreditado em mim e dar-me a oportunidade de representar este clube. Desejo o melhor para si e para a sua família", escreveu o médio, numa publicação no Instagram. Recorde-se que Bruno Fernandes foi contratado em janeiro de 2020 ao Sporting, por mais de 60 milhões de euros.



Já Diogo Dalot utilizou uma 'Storie' na mesma rede social para se despedir do técnico norueguês. "Obrigado por tudo o que fez por este clube. Desejo-lhe o melhor no futuro, Ole", escreveu o lateral.





Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Bruno Fernandes (@brunofernandes.10)