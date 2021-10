Bruno Fernandes desapontado com empate: «Se queremos troféus temos de fazer muito melhor»

Bruno Fernandes mostrou-se desapontado com a exibição da equipa do Manchester United, após o empate concedido em Old Trafford, frente ao Everton (1-1). "Não estivemos bem o suficiente para o nível da Premier League nestes últimos dois jogos em casa. Se queremos troféus no final da época temos de fazer muito melhor".





"Deveríamos ter ganhado este jogo. Devíamos ter criado mais oportunidades. Não podemos conceder este tipo de golos. Não é a primeira vez e temos que olhar para os nossos erros e perceber o que podemos fazer", acrescentou o português.Apesar de ainda estarmos numa fase inicial da época, Fernandes admitiu que perder pontos é sempre prejudicial. "Não olhamos para a tabela classificativa agora mas claro que devíamos ter mais pontos. Perdemos pontos em casa e não pode acontecer", rematou.