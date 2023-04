Bruno Fernandes: «Disse ao Navas que ele hoje só defendeu os meus remates»

Bruno Fernandes mostrou-se satisfeito pelos três pontos conquistados pelo Manchester United, este domingo, na visita ao terreno do Nottingham Forest. Em declarações aos microfones da 'Sky Sports', o médio internacional português, que viu Navas negar-lhe o golo na segunda parte com uma grande defesa, realçou a importância do sucesso coletivo num terreno "muito difícil" como o City Ground."Sabíamos que é sempre muito difícil jogar aqui no City Ground frente a uma equipa que joga um futebol muito bom e é sempre muito perigosa nos contra-ataques. Estávamos alertados para isso e penso que conseguimos lidar bem com esse aspeto, não concedemos muitas oportunidades de perigo. Conquistámos os três pontos e uma boa vitória", começou por dizer o camisola 18 dos red devils, que fez 'flash-interview' lado a lado com o compatriota Diogo Dalot, que hoje marcou no jogo 100 pela formação de Manchester."São más notícias para nós. Mudei de posição em campo, mas isso não é importante. O que importa sim é que quem o substituiu fez um grande trabalho, que foi o Christian [Eriksen]. Entrou com uma grande mentalidade. É como o Diogo disse, nós não somos apenas 11 jogadores, temos de estar sempre preparados porque este tipo de coisas acontecem. Creio que somos a equipa cujo os substitutos têm mais impacto no jogo quando entram, em golos, assistências... Estavam todos preparados e lidámos bem com tudo.""Ainda há pouco disse ao Keylor [Navas] que ele hoje só defendeu os meus remates. Na segunda parte teve uma grande defesa e depois outro remate muito perto do poste. O mais importante para mim é o resultado, queremos estar na Liga dos Campeões na próxima temporada e, como é óbvio, queremos estar entre os quatro primeiros na Premier League esta época. Quero marcar os meus golos, mas é claro que a equipa vem sempre primeiro", terminou.