Bruno Fernandes e a camisola n.º 8: «Diz muito sobre mim, a minha família e o meu passado»

Com a saída de Juan Mata do Manchester United, Bruno Fernandes viu aberta a possibilidade de voltar a utilizar o número '8' nas costas da sua camisola e não perdeu a oportunidade. Em declarações ao site oficial dos red devils, o médio internacional português revelou a importância que o número tem para si e para a sua família, em especial para o pai.

"Esta camisola significa muito para mim. Existe uma história por detrás deste número porque o meu pai, quando ele era jogador de futebol, ele jogava com o número 8 nas costas. Ele desistiu do futebol porque teve uma proposta de trabalho, e obviamente que naquela altura para mim, para os meus irmãos e para toda a minha família, era melhor que ele tivesse um trabalho com melhores condições do que se continuasse a jogar futebol", começou por dizer o médio luso, lembrando os tempos no Sporting, em que também usou o '8': "Foi o número que eu usei por dois anos [no Sporting] porque também era um sonho dele [em ser jogador de futebol], e isso faz com que o meu sonho seja um bocadinho do dele também."

Convidado a revelar o significado da tatuagem 'BF8' que tem no braço direito, Bruno Fernandes assumiu que trata-se de uma homenagem à mãe e ao pai. "O 'B' é a letra pelo qual começa o último nome da minha mãe, que é Borges, e o 'F' é a letra pelo qual começa o último nome do meu pai, que é Fernandes. O '8' é o dia do meu aniversário! Por isso, este número diz muito sobre mim, sobre a minha família, sobre o meu passado e é por isso que eu gosto tanto de usá-lo. E é por todas estas razões que é também o meu favorito", terminou.