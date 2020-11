Bruno Fernandes e a carreira que deixou para trás como defesa central: «Era mesmo bom...»

Autor de 18 golos em 33 jogos com a camisola do Manchester United, Bruno Fernandes continua a deslumbrar em Inglaterra. O 'portuguese magnífico', como já é apelidado por lá, foi protagonista do podcast que em breve será divulgado nas várias plataformas do clube, mas um excerto da conversa foi agora revelado.





"Quando era miúdo costumava jogar a central ou a lateral-direito", admitiu Bruno Fernandes, para grande surpresa dos restantes participantes do podcast. "Gostava de jogar no lado direito da defesa porque eu era agressivo, era o tipo que gostava de fazer cortes. Como central era livre, preparado para defender os alas que apareciam pela direita.""Eu era mesmo bom, tive um treinador que me disse 'se queres ser um jogador de topo, tens de jogar a defesa central. Se queres ser um bom jogador, podes ser um médio'. Penso que ele estava errado mas, se calhar como defesa central podia ter sido melhor, não sei. Na altura não gostava daquela posição, mas toda a gente dizia que eu era um bom defesa, que era espero, que cobria bem as alas... Nesse ano tive a oportunidade de ir para uma equipa de um escalão acima e eu disse ao treinador que não queria jogar mais a central, se tivesse de o fazer, preferia voltar para a minha equipa. Queria jogar a médio."As coisas acabaram por correr bem. "Quando entrei na equipa o treinador olhou para a lista de jogadores e disse 'não temos avançados'. Eu disse logo 'eu sou avançado'. Ele respondeu 'pensei tu eras defesa central'. Ele deu-me uma oportunidade num treino e marquei dois golos. Depois disso disse 'ok, podes jogar a avançado'."Joguei a avançado num jogo e depois noutro. Era um falso 9, com dois pontas-de-lança. Depois disso passei a 10 e depois a 8", contou Bruno Fernandes.O internacional português recorda outros episódios da infância. "Cresci com o meu irmão, que é cinco anos mais velho do que eu. Queria jogar com ele e com os seus amigos, mas a maior parte das vezes ele não deixava - não sei se tinham medo que eu fosse demasiado bom ou se ele temia que alguém me magoasse... Eu era um miúdo difícil na altura porque queria jogar com os mais velho e o problema é que não queria apenas jogar, queria ser melhor do que eles. E se fosse preciso dar um 'nó' em alguém dava."Esses jogos não eram fáceis para Bruno. "Quando jogas com os mais velhos, eles ficam zangados quando veem um miúdo fazer isso, os outros começam logo a dizer 'levaste um nó de um miúdo'. Às vezes vinham atrás de mim... Acho que era por isso que o meu irmão não queria que eu jogasse, para evitar problemas. Quando se joga na rua, há sempre problemas. Se alguém faz alguma cois ao teu irmão mais novo, tens de o proteger e às vezes o meu irmão não queria confusões..."