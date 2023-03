Bruno Fernandes e a goleada histórica sofrida frente ao Liverpool: «Muita tristeza e revolta»

Bruno Fernandes lamentou, este domingo, a goleada histórica sofrida pelo Manchester United em casa do Liverpool (0-7) para a Premier League, frisando que "este jogo não tem de definir a equipa"."Não há muito a dizer. A nossa qualidade não foi aquela a que estamos habituados e a que temos vindo a demonstrar ao longo da época. Fizemos um jogo muito mau, mas fomos a equipa mais perigosa na 1.ª parte. Sofremos um golo a acabar. Ao começar a 2.ª [parte], não soubemos reagir porque sofremos um golo em seguida, e depois demos muito espaço ao Liverpool para contra-atacar e sabemos que era a arma mais forte deles", começou por dizer, em declarações à Eleven.E prosseguiu: "Este jogo não tem de definir esta equipa, pelo menos para nós. Para fora pode passar outra mensagem, mas temos de manter o foco e sabemos que temos de percorrer um longo caminho. Há que acreditar que há muito para conquistar, mas hoje perdemos três pontos aqui".Questionado sobre como se motiva o balneário após um desaire desta dimensão, o médio português remeteu já para o próximo jogo. "Há que dar a resposta na quinta-feira para uma competição diferente. Falar neste momento não vai ajudar nem mudar nada. É um jogo atípico".A nível pessoal, Bruno Fernandes assumiu estar "muito triste e revoltado". "O facto de vir a casa de um dos maiores rivais e perder o jogo desta maneira... Perder em si já é mau, desta maneira dói ainda mais. Temos de pensar já no próximo jogo. Sonhamos com isso. O nosso maior objetivo é ganhá-lo. As contas fazem-se no fim, não vale a pena fazê-las agora. Temos de esperar pelo deslize de outros para subir na classificação, por isso é preciso fazer o nosso [trabalho]", rematou.Com este resultado, o Manchester United mantém o 3.º lugar da Premier League, com 49 pontos. O Liverpool subiu provisoriamente à 5.ª posição, com 42.