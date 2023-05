Bruno Fernandes e o apuramento para a Champions: «Não é perfeito porque queríamos mais»

Com a goleada ao Chelsea , o Manchester United confirmou o regresso à Liga dos Campeões, algo que para Bruno Fernandes é apenas... aceitável. À Sky Sports, o português lembra que os red devils querem mais e que por isso a Champions não é mais do que isso, mas também lembra que, em face do que foi feito esta época, não pode ser visto como algo negativo."É aceitável. Não é perfeito porque queríamos mais. Mas pelo que fizemos esta época, é perfeito. Conseguimos conquistar um troféu, algo que se tornou num objetivo quando percebemos que não íamos ganhar a Premier League. Agora queremos acabar bem o campeonato e conquistar a Taça de Inglaterra", disse o médio português, que aproveitou o momento para agradecer aos adeptos: "Foram fantásticos. Ganhámos imensos jogos em casa e eles sempre criar um fantástico ambiente. Sabem perfeitamente o quão importantes são e nós apreciamos esse esforço".Bruno Fernandes assume ainda ser importante ficar à frente do Liverpool - e deixar os reds fora da Champions -, ainda que confesse que isso é tema mais de adepto. "Sabemos que significa imenso [para os adeptos]. Para nós é uma questão de conseguir objetivos. Ficamos felizes por eles ficarem de fora, mas para nós o que queremos é dar o nosso melhor".Quanto à final da Taça de Inglaterra, marcada para o próximo fim de semana, diante do Man. City, o português tem apenas um objetivo. "Ganhar o troféu. Queremos impedir a outra equipa de o conquistar. Queremos ganhar a Taça de Inglaterra. Sabemos que é importante e sabemos que isso vai impedir o Man. City de conseguir a tripleta. Mas acima de tudo para nós é uma questão de ganhar mais um troféu".