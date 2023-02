Bruno Fernandes e o apuramento para a final da Taça da Liga inglesa: «Estou muito feliz»

Bruno Fernandes mostrou-se "muito feliz" com o apuramento do Manchester United para a final da Taça da Liga inglesa, após o triunfo por 2-0 (5-0 no somatório das duas mãos) diante do Nottingham Forest, confirmando assim a segunda presença do internacional português numa final pelos red devils.

"É muito bom. Alcançámos uma final [durante o meu período aqui] mas infelizmente não conseguimos ganhá-la. Agora temos mais uma oportunidade. Estou muito feliz com o desempenho da equipa e com os golos que marcámos. Conseguimos, ganhámos e agora vamos jogar a final. Estou muito feliz", disse o médio, que esteve no lance do segundo do Manchester United, com um passe em trivela para Rashford assistir o brasileiro Fred, que fechou as contas do jogo.