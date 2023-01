Bruno Fernandes e o empate com o Crystal Palace: «Podíamos ter perdido o jogo»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Bruno Fernandes mostrou-se insatisfeito no final do empate (1-1) entre Crystal Palace e Manchester United. Em declarações no final da partida, o médio internacional português, que apontou esta quarta-feira o único golo dos red devils na deslocação ao Selhurst Park, sublinhou a dificuldade que tradicionalmente o adversário coloca aos seus oponentes nos jogos em casa, assumindo que a equipa poderia ter perdido esta noite.





"Sabíamos que é difícil jogar aqui. Podíamos ter perdido o jogo. Não estamos satisfeitos com o empate. Deveríamos ter aproveitado as nossas oportunidades e fechado o jogo. Eles no final marcaram um grande golo. Não havia nada que pudéssemos fazer. Temos de olhar em frente. Temos outros jogos pela frente. Continuamos a fazer coisas positivas", começou por dizer o camisola 8 dos red devils.Na próxima jornada, o Manchester United defronta o líder Arsenal. "Estamos muito desapontados pelo resultado, mas o próximo jogo está já aí à porta. Temos de preparar esse duelo. Não temos muito tempo para recuperar", acrescentou Bruno Fernandes.