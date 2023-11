Bruno Fernandes é o próximo alvo da Liga saudita: propostas milionárias à vista

O portal 'Fichajes.net' avança que vários clubes da Arábia Saudita estão atentos à situação de Bruno Fernandes no Manchester United e que se preparam para, no verão, apresentar uma proposta milionária aos red devils pelo jogador.Segundo a mesma fonte, os emblemas em questão - que não são revelados - vão oferecer 100 milhões de euros no final da temporada pelo médio de 29 anos, que chegou a Inglaterra em janeiro de 2020, proveniente do Sporting, por um valor a rondar os 65 M€.Recorde-se que Bruno Fernandes, internacional português em 61 ocasiões, tem contrato com o Manchester United até 2026, com mais um ano de opção.