Bruno Fernandes e o sorteio da Champions: «A que horas é a terceira ronda?»

What time is the 3rd round of the draw? https://t.co/7vigGbYMKF — Bruno Fernandes (@B_Fernandes8) December 13, 2021

Bruno Fernandes reagiu com humor no Twitter ao sucedido hoje no sorteio da Champions. Um erro levou a UEFA a repetir o sorteio e o internacional português do Manchester United perguntou depois a que horas terá lugar "a terceira ronda"."A que horas é a terceira ronda do sorteio?", pergunta o médio dos red devils, que partilhando emojis bem humorados juntamente com a mensagem.O Manchester United vai defrontar o Atlético Madrid nos oitavos de final da Liga dos Campeões.