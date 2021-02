Bruno Fernandes eleito jogador da semana na Liga Europa

Bruno Fernandes foi eleito o jogador da semana da Liga Europa. O internacional português marcou dois golos e foi decisivo na vitória do Manchester United (4-0) frente à Real Sociedad, na primeira mão dos 16 avos-de-final da prova.





Two-goal hero Bruno Fernandes wins Player of the Week!



Bruno Fernandes

?? Gareth Bale

?? Munas Dabbur

?? Bruno Petkovic@hankookreifen | #UELPOTW | #UEL — UEFA Europa League (@EuropaLeague) February 19, 2021

O médio luso dos red devils levou a melhor sobre Manas Dabbur, do Hoofenheim; Petrovic, do Dínamo Zagreb, e Gareth Bale, do Tottenham.