Bruno Fernandes está lesionado? Foto partilhada pela mulher levanta dúvidas

O Manchester United nada confirmou até ao momento, mas uma foto partilhada por Ana Pinho na rede social Instagram fez a imprensa inglesa levantar a possibilidade de Bruno Fernandes estar lesionado e poder ser baixa para o jogo com o Tottenham, marcado para quinta-feira.Na imagem, é possível ver-se o médio português no sofá, com uma bota de proteção no pé direito e ainda muletas encostadas ao sofá. Todos os dados indicam uma eventual lesão com alguma gravidade, mas a verdade é que o facto de Ana Pinho não ter escondido nenhum detalhe na foto pode ter outro significado...Bruno Fernandes, recorde-se, saiu com queixas no duelo de domingo com o Brighton, das meias-finais da Taça de Inglaterra, tendo na altura sido substituído aos 101 minutos por Wout Weghorst.