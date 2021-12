Bruno Fernandes feliz com 100.º jogo pelo Manchester United : «Espero que venham muitos mais»

Cristiano Ronaldo, com um 'bis', e Bruno Fernandes, com um golo, 'construíram' quinta-feira a vitória do Manchester United sobre o Arsenal, por 3-2, no fecho da 14.ª jornada da Liga inglesa."Muito feliz por comemorar o 100.º jogo por este clube com uma vitória e com os nossos adeptos. Espero que venham muitos mais jogos. Também queria agradecer a Michael Carrick, uma grande lenda do Manchester United", escreveu Bruno Fernandes nas redes sociais.

Come este resultado, o Manchestef United subiu ao sétimo lugar, com 21 pontos, estando agora a dois pontos do Arsenal (23), quinto, e a três do West Ham (24), quarto, que ocupam os derradeiros lugares de acesso às competições europeias da próxima época.