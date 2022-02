Bruno Fernandes: «João Félix tem tudo para chegar a um nível que poucos conseguem»

Bruno Fernandes fez esta terça-feira a antevisão ao duelo da primeira mão dos 'oitavos' da Liga dos Campeões frente ao Atlético Madrid (quarta-feira, 20H00). O médio do Manchester United garante que a equipa continua unida, mas alerta para os colchoneros e em particular para João Félix, colega de seleção."Não sei o que é que as pessoas querem dizer com falta de união. Dei uma entrevista há pouco tempo em que me perguntaram sobre a minha última celebração, mas toda a equipa veio festejar. As pessoas estão à procura de confusão e nós sabemos que isso não significa nada. O que importa é continuarmos todos juntos e com um plano", começou por dizer o médio português, que não poupou nos elogios a Félix."Tem muita qualidade e um potencial enorme, é muito jovem. Às vezes esquecemo-nos da idade dele e não entendemos que está em fase de crescimento. Quando o Atlético Madrid o comprou, mal tinha feito seis meses no Benfica e isso mostra a qualidade do jogador. Não são muitos os clubes que conseguem pagar isso [120 M€]. Todos sabemos que Simeone lhe pede para defender, mas também acho que precisa de liberdade. Pode chegar a um nível que poucos conseguem. Tem todas as qualidades possíveis para o fazer no Atlético ou em outro sítio. Não falo com ele sobre futebol, não acho que nós jogadores devamos falar sobre isso. Triunfará em qualquer lugar porque tem uma boa mentalidade", concluiu.