Bruno Fernandes marca três e avisa: «O meu objetivo é ser melhor do que na época anterior»

Bruno Fernandes estreou-se na Premier League com uma partida de sonho. No regresso dos adeptos a Old Trafford, o médio brilhou ao anotar um hat-trick na vitória, por 5-1, perante o Leeds, deixando o aviso de que está pronto para mais uma época em grande destaque no Manchester United.





Bruno Fernandes recebe de Pogba e abre o marcador em Old Trafford de pé esquerdo Bruno Fernandes recebe de Pogba e abre o marcador em Old Trafford de pé esquerdo

O segundo golo de Bruno Fernandes em Old Trafford: a bola entra ou não? O segundo golo de Bruno Fernandes em Old Trafford: a bola entra ou não?

Após o jogo, que marcou a estreia do português no campeonato, Bruno Fernandes mostrou-se satisfeito pelo desempenho da equipa e deixou uma garantia: "O meu objetivo é ser melhor que a época passada. Cada golo, assistência ou performance minha é sempre com o intuito de ser melhor e melhor. Hoje comecei com três golos, mas temos um longo caminho pela frente".Quando questionado se a sua performance foi um aviso aos adversários que se seguem, Fernandes foi claro: "O mote é simples, hoje foi o Leeds e o próximo será o Southampton. Com uma mentalidade jogo-a-jogo, tenho a certeza de que vamos conseguir grandes coisas."O médio fez ainda questão de congratular o companheiro Paul Pogba, que registou quatro assistências, afirmando que a qualidade do francês nunca esteve em causa e que a sua performance no jogo deste sábado demonstra isso mesmo.